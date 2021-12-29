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У Бельгії театри відсудили право на роботу, незважаючи на заборони

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Бельгія, Середа 29 грудня 2021 03:27
У Бельгії театри відсудили право на роботу, незважаючи на заборони Фото: у Бельгії театри відсудили право на роботу (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Бельгії театри та інші культурні об'єкти отримали можливість працювати, незважаючи на заборони уряду через поширення штаму "Омікрон". Таке право їм надав Вищий адміністративний суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого тижня уряд ввів нові обмеження, які забороняли роботу цих закладів з неділі. Заборони були введені для того, щоб уникнути поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

У суді заявили, що навіть якщо варіант "Омікрон" і вимагає додаткових обмежень, уряду необхідно показати, чому дана міра була необхідна з точки зору громадської охорони здоров'я.

При цьому судді не уточнили, що саме може вважатися культурним місцем. Відомо, що в той перелік не входитимуть кінотеатри та інші закриті майданчики, такі як боулінг або нічні клуби.

Нагадаємо, що Франція посилила карантин на свята. У країні заборонили приймати їжу в громадських місцях і розпивати напої.

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