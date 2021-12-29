У Бельгії театри відсудили право на роботу, незважаючи на заборони

У Бельгії театри та інші культурні об'єкти отримали можливість працювати, незважаючи на заборони уряду через поширення штаму "Омікрон" . Таке право їм надав Вищий адміністративний суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Минулого тижня уряд ввів нові обмеження, які забороняли роботу цих закладів з неділі. Заборони були введені для того, щоб уникнути поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

У суді заявили, що навіть якщо варіант "Омікрон" і вимагає додаткових обмежень, уряду необхідно показати, чому дана міра була необхідна з точки зору громадської охорони здоров'я.