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Бельгия запустила европейские COVID-сертификаты в тестовом режиме

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Брюссель, Среда 16 июня 2021 11:06
Бельгия запустила европейские COVID-сертификаты в тестовом режиме Фото: Бельгия запустила европейские COVID-сертификаты в тестовом режиме (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 июня Бельгия в тестовом режиме запустила COVID-сертификаты. Цифровой документ обретет правовой статус уже с 1 июля.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

"Европейский цифровой пропуск вступает в силу с 1 июля, однако страны ЕС могут добровольно ввести его в действие раньше, чтобы облегчить поездки своих граждан. Бельгия решила это сделать с сегодняшнего дня",- сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, половина стран ЕС уже успели подключить "зеленые цифровые пробелы", которые позволят путешествовать внутри сообщества без карантина и тестов.

Напомним, что COVID-сертификаты в Украине запустят параллельно с Европейским союзом - 1 июля. На первых этапах они будут доступны в приложении и на портале "Дія".

Во время путешествия владелец документа должен иметь его при себе в электронном или бумажном виде.

Добавим, что пользователям устройств Apple в Латвии уже доступен мобильное приложение "Covid19Verify" для проверки или сканирования QR-кодов Covid сертификатов.

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