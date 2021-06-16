Бельгія запустила європейські COVID-сертифікати в тестовому режимі

Сьогодні, 16 червня Бельгія в тестовому режимі запустила COVID-сертифікати. Цифровий документ набуде правової сили вже з 1 липня.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен на своїй сторінці у Twitter.

"Європейський цифровий пропуск вступає в дію з 1 липня, проте країни ЄС можуть добровільно ввести його в дію раніше, щоб полегшити поїздки своїх громадян. Бельгія вирішила це зробити від сьогодні", - сказала вона. За словами голови Єврокомісії, половина країн ЄС вже встигли під'єднати "зелені цифрові пропуски", які дозволять подорожувати всередині спільноти без карантину і тестів.