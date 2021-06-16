Бельгія запустила європейські COVID-сертифікати в тестовому режимі
Сьогодні, 16 червня Бельгія в тестовому режимі запустила COVID-сертифікати. Цифровий документ набуде правової сили вже з 1 липня.
Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен на своїй сторінці у Twitter.
"Європейський цифровий пропуск вступає в дію з 1 липня, проте країни ЄС можуть добровільно ввести його в дію раніше, щоб полегшити поїздки своїх громадян. Бельгія вирішила це зробити від сьогодні", - сказала вона.
За словами голови Єврокомісії, половина країн ЄС вже встигли під'єднати "зелені цифрові пропуски", які дозволять подорожувати всередині спільноти без карантину і тестів.
Нагадаємо, що COVID-сертифікати в Україні запустять паралельно з Європейським союзом - 1 липня. На перших етапах вони будуть доступні в додатку і на порталі "Дія".
Під час подорожі власник документа повинен мати його при собі в електронному або паперовому вигляді.
Додамо, що користувачам пристроїв Apple в Латвії вже доступний мобільний додаток "Covid19Verify" для перевірки або сканування QR-кодів Covid-сертифікатів.