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Бесплатный проезд и скидки на кино: в Днепре будут поощрять к вакцинации

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Днепр , Понедельник 02 августа 2021 19:11
Бесплатный проезд и скидки на кино: в Днепре будут поощрять к вакцинации Фото: в Днепре обещают бесплатный проезд и скидки на кино вакцинированным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Мэр Днепра Борис Филатов подписал распоряжение о дополнительных мерах по вакцинации в городе. Всем кто получил вторую дозу обещают бесплатные проездные билеты и скидки на кинотеатр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Бориса Филатова.

Согласно распоряжению, в городе усилят информационно-разъяснительную работу среди работников о необходимости проведения вакцинации.

Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета обязан разработать проект, который предусматривает создание уникальных проездных билетов, предусматривающих бесплатный проезд в электротранспорте и метро, и будут выдаваться исключительно вакцинированным лицам.

Работники исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений и учреждений городского совета будут обязаны еженедельно предоставлять руководителям негативные тесты, если не успеют вакцинироваться до 15 октября.

В частности, рассматривается возможность организации выдачи флаеров со скидкой на кинотеатр для вакцинированных второй дозой лиц, или разрешение им находиться в залах без средств индивидуальной защиты.

Фото: в Днепре обещают бесплатный проезд и скидки на кино вакцинированным (Борис Филатов, Facebook)

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