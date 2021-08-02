ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Безплатний проїзд та знижки на кіно: в Дніпрі заохочуватимуть до вакцинації

Новость на русском →
Дніпро , Понеділок 02 серпня 2021 19:11
Безплатний проїзд та знижки на кіно: в Дніпрі заохочуватимуть до вакцинації Фото: у Дніпрі обіцяють безплатний проїзд та знижки на кіно вакцинованим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Мер Дніпра Борис Філатов підписав розпорядження про додаткові заходи щодо вакцинації у місті. Усім хто отримав другу дозу обіцяють безплатні проїзні квитки й знижки на кінотеатр.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Бориса Філатова.

Згідно з розпорядженням, у місті посилять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед працівників стосовно необхідності проведення вакцинації.

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради зобов’язаний розробити проєкт, який передбачає створення унікальних проїзних квитків, які передбачають безплатний проїзд в електротранспорті й метро, та видаватимуться виключно вакцинованим особам.

Працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ й закладів міської ради будуть зобов’язані щотижня надавати керівникам негативні тести, якщо не встигнуть вакцинуватися до 15 жовтня.

Зокрема, розглядається можливість організації видачі флаєрів зі знижкою на кінотеатр для вакцинованих другою дозою осіб, або дозвіл їм перебувати у залах без засобів індивідуального захисту.

Фото: у Дніпрі обіцяють безплатний проїзд та знижки на кіно вакцинованим (Борис Філатов, Facebook)

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус пандемия Вакцинація Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус