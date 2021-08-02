Безплатний проїзд та знижки на кіно: в Дніпрі заохочуватимуть до вакцинації

Мер Дніпра Борис Філатов підписав розпорядження про додаткові заходи щодо вакцинації у місті. Усім хто отримав другу дозу обіцяють безплатні проїзні квитки й знижки на кінотеатр.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Бориса Філатова.

Згідно з розпорядженням, у місті посилять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед працівників стосовно необхідності проведення вакцинації.

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради зобов’язаний розробити проєкт, який передбачає створення унікальних проїзних квитків, які передбачають безплатний проїзд в електротранспорті й метро, та видаватимуться виключно вакцинованим особам.

Працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ й закладів міської ради будуть зобов’язані щотижня надавати керівникам негативні тести, якщо не встигнуть вакцинуватися до 15 жовтня.

Зокрема, розглядається можливість організації видачі флаєрів зі знижкою на кінотеатр для вакцинованих другою дозою осіб, або дозвіл їм перебувати у залах без засобів індивідуального захисту.