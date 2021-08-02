Бесплатный проезд и скидки на кино: в Днепре будут поощрять к вакцинации

Согласно распоряжению, в городе усилят информационно-разъяснительную работу среди работников о необходимости проведения вакцинации.

Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета обязан разработать проект, который предусматривает создание уникальных проездных билетов, предусматривающих бесплатный проезд в электротранспорте и метро, и будут выдаваться исключительно вакцинированным лицам.

Работники исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений и учреждений городского совета будут обязаны еженедельно предоставлять руководителям негативные тесты, если не успеют вакцинироваться до 15 октября.

В частности, рассматривается возможность организации выдачи флаеров со скидкой на кинотеатр для вакцинированных второй дозой лиц, или разрешение им находиться в залах без средств индивидуальной защиты.