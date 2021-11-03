Бизнес снова получит помощь на карантине. Кабмину поручили подготовить инициативы
Фото: бизнесу на карантине снова поможет Кабмин (Getty Images)
Сегодня, 3 ноября, состоялось селекторное совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского по противодействию коронавирусу. На совещании, в частности, затронули вопрос поддержки бизнеса во время карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Вскоре правительство должно подготовить инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса во время карантинных ограничений", - рассказали на Банковой.
Программа поддержки, как отметили на совещании, должна предусматривать:
- льготы на аренду помещений;
- льготы на кредитование;
- оплату коммунальных услуг.
Как отмечают в Офисе президента, помощь получат те представители малого и среднего бизнеса, которые соблюдают всех карантинных ограничений.
Напомним, весной бизнес, пострадавший от жесткого карантина, получил по 8 тысяч гривен помощи.