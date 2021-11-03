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Бізнес знову отримає допомогу на карантині. Кабміну доручили підготувати ініціативи

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Україна, Середа 03 листопада 2021 15:24
Бізнес знову отримає допомогу на карантині. Кабміну доручили підготувати ініціативи Фото: бізнесу на карантині знову допоможе Кабмін (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 3 листопада, відбулася селекторна нарада за участі президента України Володимира Зеленського щодо протидії коронавірусу. На нараді, зокрема, торкнулися питання підтримки бізнесу під час карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Незабаром уряд має підготувати ініціативи з підтримки малого та середнього бізнесу під час карантинних обмежень", - розповіли на Банковій.

Програма підтримки, як зазначили на нараді, повинна передбачати:

  • пільги на оренду приміщень;
  • пільги на кредитування;
  • сплату комунальних послуг.

Як наголошують в Офісі президента, допомогу отримають ті, представники малого й середнього бізнесу, які дотримуються всіх карантинних обмежень.

Нагадаємо, навесні бізнес, який постраждав від жорсткого карантину, отримав по 8 тисяч гривень допомоги.

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