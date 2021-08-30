ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Блинкен: США поставили Украине в общей сложности 2,2 млн доз вакцин

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 30 августа 2021 06:31
Блинкен: США поставили Украине в общей сложности 2,2 млн доз вакцин Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что вторая партия американских вакцин была доставлена в Украину. Количество вакцин приближается к отметке 2,2 миллиона доз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Блинкена.

Предыдущая поставка поступила в Украину в апреле.

"Я рад сообщить, что вторая партия вакцин против COVID-19 была доставлена в Украину в рамках нашей программы. На сегодняшний день количество вакцин, отправленных в Украину, приближается к отметке 2,2 миллиона доз. Этот шаг подтверждает приверженность США победе над глобальной пандемией и помощи Украине", - написал Блинкен.

Напомним, новая партия вакцины Pfizer-BioNTech будет использована для прививки украинцев в центрах массовой вакцинации и иммунизации организованных коллективов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе