ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Блінкен: США поставили Україні в цілому 2,2 млн доз вакцин

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 30 серпня 2021 06:31
Блінкен: США поставили Україні в цілому 2,2 млн доз вакцин Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про те, що друга партія американських вакцин була доставлена в Україну. Кількість вакцин наближається до позначки 2,2 мільйона доз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Блінкена.

Попередня поставка надійшла в Україну в квітні.

"Я радий повідомити, що друга партія вакцин проти COVID - 19 була доставлена в Україну в рамках нашої Програми. Сьогодні кількість вакцин, відправлених в Україну, наближається до позначки 2,2 мільйона доз. Цей крок підтверджує прихильність США перемозі над глобальною пандемією і допомоги Україні", - написав Блінкен.

Нагадаємо, нова партія вакцини Pfizer-BioNTech буде використана для щеплення українців у центрах масової вакцинації та імунізації організованих колективів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус