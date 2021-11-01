ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Близки к критическому пределу: реанимации Киева заполнены почти на 100%

Новина українською →
Киев, Понедельник 01 ноября 2021 19:26
Близки к критическому пределу: реанимации Киева заполнены почти на 100% Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве больницы для больных коронавирусом заполнены на 70%. При этом реанимации заполнены почти на 100%.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украина 24".

"Больницы заполнены на 70%, а реанимации в нашем городе заполнены почти на 100%. Штамм "Дельта" дает осложнения, потому реанимации заполнены. Места еще есть, но подходим к критическому пределу", - заявил он.

По словам столичного городского главы, 99% больных в больницах - это не вакцинированные люди.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Киев Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе