Близки к критическому пределу: реанимации Киева заполнены почти на 100%

В Киеве больницы для больных коронавирусом заполнены на 70%. При этом реанимации заполнены почти на 100%.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украина 24" .

"Больницы заполнены на 70%, а реанимации в нашем городе заполнены почти на 100%. Штамм "Дельта" дает осложнения, потому реанимации заполнены. Места еще есть, но подходим к критическому пределу", - заявил он.

По словам столичного городского главы, 99% больных в больницах - это не вакцинированные люди.