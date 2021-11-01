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Близькі до критичної межі: реанімації Києва заповнені майже на 100%

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Києва, Понеділок 01 листопада 2021 19:26
Близькі до критичної межі: реанімації Києва заповнені майже на 100% Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві лікарні для хворих на коронавірус заповнені на 70%. При цьому реанімації заповнені майже на 100%.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24".

"Лікарні заповнені на 70%, а реанімації в нашому місті заповнені майже на 100%. Штам "Дельта" дає ускладнення, тому реанімації заповнені. Місця ще є, але підходимо до критичної межі", - заявив він.

За словами столичного міського голови, 99% хворих у лікарнях - це не вакциновані люди.

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