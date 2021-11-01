Близькі до критичної межі: реанімації Києва заповнені майже на 100%
Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві лікарні для хворих на коронавірус заповнені на 70%. При цьому реанімації заповнені майже на 100%.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24".
"Лікарні заповнені на 70%, а реанімації в нашому місті заповнені майже на 100%. Штам "Дельта" дає ускладнення, тому реанімації заповнені. Місця ще є, але підходимо до критичної межі", - заявив він.
За словами столичного міського голови, 99% хворих у лікарнях - це не вакциновані люди.