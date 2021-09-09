ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Болгарии возросла смертность от COVID-19: власти вводят новые ограничения

Новина українською →
Болгария, Четверг 09 сентября 2021 00:48
В Болгарии возросла смертность от COVID-19: власти вводят новые ограничения Фото: в Болгарии возросла смертность от COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Болгарии возросла смертность от коронавируса. Власти страны связывают это с низкой вакцинацией и решили ввести дополнительные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В Болгарии увеличилась смертность от коронавируса в последние недели. Страна стала третьей по смертности среди стран ЕС. Хуже показатели только в Чехии и в Венгрии.

С начала пандемии более 19000 человек в Болгарии умерли от COVID-19. За последнюю неделю каждый день жертвой болезни в среднем становится 41 человек.

Такую ситуацию в стране связывают с распространением штамма "Дельта" и низким показателем вакцинации. Несмотря на то, что в Болгарии люди имеют доступ к четырем вакцинам, одобренными ЕС ( Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson), в ней вакцинировали только 20% взрослого населения.

В ответ правительство ввело более жесткие ограничения. Там отметили, что карантин ввели как вынужденные меры из-за низкого уровня вакцинации.

"Низкий уровень вакцинации вынуждает нас вводить эти меры", - сказал министр здравоохранения Стойчо Кацаров.

Ограничения запрещают работу кафе и баров после 23:00 часов, также за столиками может быть не больше, чем 6 посетителей. Ночные клубы закрыты полностью, а кинотеатры и театры работают только наполовину. Также сократили вместимость открытых спортивных арен до 30%.

Напомним, что в Австрии ужесточение карантина коснется только людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе