В Болгарии возросла смертность от COVID-19: власти вводят новые ограничения

В Болгарии возросла смертность от коронавируса . Власти страны связывают это с низкой вакцинацией и решили ввести дополнительные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В Болгарии увеличилась смертность от коронавируса в последние недели. Страна стала третьей по смертности среди стран ЕС. Хуже показатели только в Чехии и в Венгрии.

С начала пандемии более 19000 человек в Болгарии умерли от COVID-19. За последнюю неделю каждый день жертвой болезни в среднем становится 41 человек.

Такую ситуацию в стране связывают с распространением штамма "Дельта" и низким показателем вакцинации. Несмотря на то, что в Болгарии люди имеют доступ к четырем вакцинам, одобренными ЕС ( Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson), в ней вакцинировали т олько 20% взрослого населения.

В ответ правительство ввело более жесткие ограничения. Там отметили, что карантин ввели как вынужденные меры из-за низкого уровня вакцинации.

"Низкий уровень вакцинации вынуждает нас вводить эти меры", - сказал министр здравоохранения Стойчо Кацаров.