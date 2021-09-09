В Болгарии возросла смертность от COVID-19: власти вводят новые ограничения
В Болгарии возросла смертность от коронавируса. Власти страны связывают это с низкой вакцинацией и решили ввести дополнительные ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
В Болгарии увеличилась смертность от коронавируса в последние недели. Страна стала третьей по смертности среди стран ЕС. Хуже показатели только в Чехии и в Венгрии.
С начала пандемии более 19000 человек в Болгарии умерли от COVID-19. За последнюю неделю каждый день жертвой болезни в среднем становится 41 человек.
Такую ситуацию в стране связывают с распространением штамма "Дельта" и низким показателем вакцинации. Несмотря на то, что в Болгарии люди имеют доступ к четырем вакцинам, одобренными ЕС ( Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson), в ней вакцинировали только 20% взрослого населения.
В ответ правительство ввело более жесткие ограничения. Там отметили, что карантин ввели как вынужденные меры из-за низкого уровня вакцинации.
"Низкий уровень вакцинации вынуждает нас вводить эти меры", - сказал министр здравоохранения Стойчо Кацаров.
Ограничения запрещают работу кафе и баров после 23:00 часов, также за столиками может быть не больше, чем 6 посетителей. Ночные клубы закрыты полностью, а кинотеатры и театры работают только наполовину. Также сократили вместимость открытых спортивных арен до 30%.
Напомним, что в Австрии ужесточение карантина коснется только людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.