ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Болгарії зросла смертність від COVID-19: влада вводить нові обмеження

Новость на русском →
Болгарія, Четвер 09 вересня 2021 00:48
У Болгарії зросла смертність від COVID-19: влада вводить нові обмеження Фото: у Болгарії зросла смертність від COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Болгарії зросла смертність від коронавірусу. Влада країни пов'язує це з низькою вакцинацією і вирішила ввести додаткові обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У Болгарії збільшилася смертність від коронавірусу в останні тижні. Країна стала третьою за смертністю серед країн ЄС. Гірше показники тільки в Чехії і в Угорщині.

З початку пандемії понад 19000 осіб в Болгарії померли від COVID-19. За останній тиждень щодня жертвою хвороби в середньому стає 41 людина.

Таку ситуацію в країні пов'язують з поширенням штаму "Дельта" і низьким показником вакцинації. Попри те, що в Болгарії люди мають доступ до чотирьох вакцин, схвалених ЄС ( Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson), в ній вакцинували лише 20% дорослого населення.

У відповідь уряд ввів більш жорсткі обмеження. Там зазначили, що карантин ввели як вимушені заходи через низький рівень вакцинації.

"Низький рівень вакцинації змушує нас вводити ці заходи", - сказав міністр охорони здоров'я Стойчо Кацаров.

Обмеження забороняють роботу кафе і барів після 23:00 години, також за столиками може бути не більше, ніж 6 відвідувачів. Нічні клуби закриті повністю, а кінотеатри і театри працюють тільки наполовину. Також скоротили місткість відкритих спортивних арен до 30%.

Нагадаємо, що в Австрії посилення карантину торкнеться тільки людей, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус