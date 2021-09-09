У Болгарії зросла смертність від COVID-19: влада вводить нові обмеження

У Болгарії зросла смертність від коронавірусу . Влада країни пов'язує це з низькою вакцинацією і вирішила ввести додаткові обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У Болгарії збільшилася смертність від коронавірусу в останні тижні. Країна стала третьою за смертністю серед країн ЄС. Гірше показники тільки в Чехії і в Угорщині.

З початку пандемії понад 19000 осіб в Болгарії померли від COVID-19. За останній тиждень щодня жертвою хвороби в середньому стає 41 людина.

Таку ситуацію в країні пов'язують з поширенням штаму "Дельта" і низьким показником вакцинації. Попри те, що в Болгарії люди мають доступ до чотирьох вакцин, схвалених ЄС ( Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson), в ній вакцинували лише 20% дорослого населення.

У відповідь уряд ввів більш жорсткі обмеження. Там зазначили, що карантин ввели як вимушені заходи через низький рівень вакцинації.

"Низький рівень вакцинації змушує нас вводити ці заходи", - сказав міністр охорони здоров'я Стойчо Кацаров.