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Болгария открывается для туристов с 1 мая

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Болгарии объявило об открытии границ для иностранных туристов. Въезд туристам будет разрешен с 1 мая.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов, передает Radio Bulgaria.

По его словам, въезд будет разрешен в связи с началом туристического сезона.

Однако для въезда в страну путешественникам необходимо будет иметь при себе любой из трех видов медицинских документов - сертификат вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справку об антителах.

Напомним, с 1 мая начнется туристический сезон в Болгарии. Правительство страны сейчас разрабатывает и согласовывает требования для въезда туристов на территорию страны.

Кроме того, в связи с увеличением числа госпитализаций и COVID-больных правительство Кипра решило ввести двухнедельный локдаун в стране. Он будет действовать до 9 мая.

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