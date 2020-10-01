Болгария ужесточила правила въезда в страну для украинцев

Правительство Болгарии ужесточило правила въезда в страну для граждан Украины. Теперь въезд разрешен лишь тем, кто имеет при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Болгарии.

Такие правила будут действовать с 1 октября по 30 ноября. ПЦР-тест должен быть сделан не позже чем за 72 часа до пересечения границы.

"В указанном документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ)", - сообщили в посольстве.

Ранее РБК-Украина писало, что для украинских туристов открытыми остаются 52 страны. Болгария входит в список стран, открытых для украинцев.

Также сообщалось, что на прошлой неделе Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Болгария находится в "зеленой" зоне.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 4069 человек. С начала пандемии в стране заболели уже более 213 тысяч человек.