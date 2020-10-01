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Болгарія посилила правила в'їзду в країну для українців

Новость на русском → Болгарія, Четвер 01 жовтня 2020 11:41
Болгарія посилила правила в'їзду в країну для українців Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Болгарії посилила правила в'їзду в країну для громадян України. Тепер в'їзд дозволено лише тим, хто має при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Про це повідомили в посольстві України в Болгарії.

Такі правила діятимуть з 1 жовтня по 30 листопада. ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетинання кордону.

"У зазначеному документі повинні бути вказані особисті дані особи у відповідності з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, яка провела дослідження (найменування установи, адресу та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописаний латиницею метод (PCR) і негативний результат (Negativ)", - повідомили в посольстві.

Раніше РБК-Україна писало, що для українських туристів відкритими залишаються 52 країни. Болгарія входить в список країн, відкритих для українців.

Також повідомлялося, що минулого тижня Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. Болгарія знаходиться в "зеленій" зоні.

Відзначимо, в Україні за минулу добу зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - захворіли 4069 людина. З початку пандемії в країні захворіли вже понад 213 тисяч осіб.

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