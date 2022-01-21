Для больниц, принимающих COVID-больных, закупили 225 кислородных станций, - Минздрав

Для украинских больниц, работающих с COVID-пациентами, закупили 225 кислородных станций. Их установка запланирована на январь-февраль текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"ГП "Медицинские закупки" приобрело 225 кислородных станций для больниц, которые будут принимать пациентов с COVID-19. Их установка запланирована на январь-февраль этого года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для обеспечения потребности в кислороде только в 2021 году правительство выделило регионам 1 млрд 654 млн гривен.

"В частности, во втором полугодии прошлого года закуплены 385 кислородных станций для больниц. В то же время в июле 2021 года функционировали только 50 кислородных станций, на конец года - уже 92. Также 118 кислородных станций уже закуплены за счет средств субвенции и сейчас монтируются в больницах", - уточнили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что на сегодня в Украине существуют 23 лицензированных производителя медицинского кислорода. С ними уже проведены специальные переговоры. Минздрав получил подтверждение быстрой поставки кислорода в больницы в случае стремительного роста потребности. Для этого компании уже формируют резервы кислорода в хранилищах.

"Во время последней волны в Украине были развернуты больше 79 тысяч ковидных коек в 547 учреждениях здравоохранения. В настоящее время наши возможности позволяют обеспечить не меньшее количество", - добавили в Минздраве.