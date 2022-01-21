Для лікарень, які приймають COVID-хворих, закупили 225 кисневих станцій, - МОЗ

Для українських лікарень, які працюють з COVID-пацієнтами, закупили 225 кисневих станцій. Їх установка запланована на січень-лютий поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Україна.

"ДП "Медичні закупівлі" придбало 225 кисневих станцій для лікарень, які прийматимуть пацієнтів з COVID-19. Їх установка запланована на січень-лютий цього року", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що для забезпечення потреби в кисні тільки в 2021 році уряд виділив регіонам 1 млрд 654 млн гривень.

"Зокрема, у другому півріччі минулого року закуплено 385 кисневих станцій для лікарень. Водночас у липні 2021 року функціонували лише 50 кисневих станцій, на кінець року - вже 92. Також 118 кисневих станцій вже закуплені за рахунок коштів субвенції і зараз монтуються в лікарнях", - уточнили в МОЗ.

У відомстві зазначили, що на сьогодні в Україні існують 23 ліцензованих виробника медичного кисню. З ними вже проведені спеціальні переговори. МОЗ отримало підтвердження швидкого постачання кисню до лікарень у разі стрімкого зростання потреби. Для цього компанії вже формують резерви кисню в сховищах.

"Під час останньої хвилі в Україні було розгорнуто більше 79 тисяч ковидних ліжок у 547 закладах охорони здоров'я. В даний час наші можливості дозволяють забезпечити не меншу кількість", - додали в МОЗ.