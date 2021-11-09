В больницах Ивано-Франковска реанимационные койки на 100% заняты COVID-больными

"Количество реанимационных коек в больницах на 100% заполнены COVID-пациентами. Мы получаем просто шквал жалоб, претензий (от людей - ред.): "А почему не лечат? А переведите моего родственника в реанимацию". Мы, как врачи, вынуждены задавать себе вопрос: "А как можно освободить кровать в реанимации?",- подчеркнул Левицкий

По словам начальницы управления здравоохранения Марии Бойко, в течение последних 10 дней в стационарах Центральной городской клинической больницы и городской клинической больницы № 1 умерли 37 человек.

"Это - очень большая цифра. Умирают преимущественно люди после 50 лет. Все, кто умер, были невакцинированы", - отметила Бойко.

Она подчеркнула, что сейчас в двух больницах города находится 391 COVID-больной, что больше в сравнении с прошлым годом, когда их было в это же время 340-360.

"Примерно 75% пациентов - кислородозависиммые. В реанимации находятся 20 пациентов на искусственной вентиляции легких - 11.... Заполненность коек в центральной городской клинической больнице по состоянию на сегодня составляет 93%, в городской клинической больнице № 1 - 73%", - рассказала Бойко.

Она также отметила, что у города есть проблемы с поставкой кислорода.

"Суточная проблема составляет две тонны на каждую больницу, 2,4-2,6 тонн. В последнее время у нас резко снизилось кислородообеспечение, многих пациентов перевели на концентраторы. Когда происходит перезаправка кислорода, мы используем баллоны. Это - наша большая проблема", - добавила Бойко.