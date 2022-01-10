Не больше двух месяцев, но можно продлить. Нардепы предлагают установить сроки карантина

В Верховной раде предлагают законодательно ограничить срок, на который устанавливается карантин в Украине, двумя месяцами. Но его можно будет продлить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта №6508 на сайте Рады.

В частности, статью 29 закона о защите населения от инфекционных болезней намерены дополнить фразой о том, что карантин устанавливается на срок, не превышающий двух месяцев. А в случае неблагоприятной эпидемической ситуации, Кабинет министров Украины принимает решение о продлении карантина.

Решение об установлении, продлении карантина, а также о его отмене, должно немедленно доводиться населению соответствующей территории через СМИ.