Не больше двух месяцев, но можно продлить. Нардепы предлагают установить сроки карантина
В Верховной раде предлагают законодательно ограничить срок, на который устанавливается карантин в Украине, двумя месяцами. Но его можно будет продлить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта №6508 на сайте Рады.
В частности, статью 29 закона о защите населения от инфекционных болезней намерены дополнить фразой о том, что карантин устанавливается на срок, не превышающий двух месяцев. А в случае неблагоприятной эпидемической ситуации, Кабинет министров Украины принимает решение о продлении карантина.
Решение об установлении, продлении карантина, а также о его отмене, должно немедленно доводиться населению соответствующей территории через СМИ.
Напомним, в декабре Кабинет министров продлил карантин сразу на три месяца, он будет действовать как минимум до конца марта 2022 года.
Ранее стало известно, что Германия исключила Украину из списка стран повышенного риска из-за COVID-19.