Не більше двох місяців, але можна продовжити. Нардепи пропонують встановити терміни карантину

У Верховній раді пропонують законодавчо обмежити термін, на який встановлюється карантин в Україні, двома місяцями. Але його можна буде продовжити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроекту № 6508 на сайті Ради.

Зокрема, статтю 29 закону про захист населення від інфекційних хвороб мають намір доповнити фразою про те, що карантин встановлюється на термін, що не перевищує двох місяців. А в разі несприятливої епідемічної ситуації, Кабінет міністрів України приймає рішення про продовження карантину.

Рішення про встановлення, продовження карантину, а також про його скасування, має негайно доводитися населенню відповідної території через ЗМІ.