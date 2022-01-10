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Не більше двох місяців, але можна продовжити. Нардепи пропонують встановити терміни карантину

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Київ, Понеділок 10 січня 2022 15:16
Не більше двох місяців, але можна продовжити. Нардепи пропонують встановити терміни карантину Фото: карантин в Україні хочуть законодавчо обмежити за термінами (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У Верховній раді пропонують законодавчо обмежити термін, на який встановлюється карантин в Україні, двома місяцями. Але його можна буде продовжити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроекту № 6508 на сайті Ради.

Зокрема, статтю 29 закону про захист населення від інфекційних хвороб мають намір доповнити фразою про те, що карантин встановлюється на термін, що не перевищує двох місяців. А в разі несприятливої епідемічної ситуації, Кабінет міністрів України приймає рішення про продовження карантину.

Рішення про встановлення, продовження карантину, а також про його скасування, має негайно доводитися населенню відповідної території через ЗМІ.

Нагадаємо, у грудні Кабінет міністрів продовжив карантин відразу на три місяці, він діятиме як мінімум до кінця березня 2022 року.

Раніше стало відомо, що Німеччина виключила Україну зі списку країн підвищеного ризику через COVID-19.

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