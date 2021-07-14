Больше миллиона французов записались на прививки от COVID за день
Во Франции более 1 миллиона человек записалось на прививки от коронавируса менее чем за день. Это произошло после того, как президент страны Эмануэль Макрон объявил обязательную вакцинацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
Регистрация на вакцинацию от коронавируса во Франции происходит с помощью приложения Doctolib. Согласно данным сервиса, 1,3 миллиона человек записались на вакцинацию после того, как Макрон выступил с телеобращением об обязательной вакцинации.
Сообщается, что это рекорд с начала компании вакцинации в стране, а вакцинировать французов начали еще в декабре. Более того, большинство желающих сделать прививку от COVID-19 - это люди младше 35 лет.
Сейчас во Франции вакцинировали 41% населения. Летом интерес к прививкам от коронавируса снизился. Однако новые вспышки коронавируса в соседних странах и распространение штамма "Дельта" заставило власти перейти к экстренным мерам и объявить об обязательной вакцинации.
Напомним, что президент Франции Макрон объявил об обязательной вакцинации. Это касается всех, кто контактирует с уязвимыми людьми - медики, люди ухаживающие за пожилыми и больными людьми.
Ранее сообщалось, что во Франции будут наказывать за отказ от вакцинации.