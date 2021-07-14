Більше мільйона французів записалися на щеплення від COVID за день

У Франції понад 1 мільйон осіб записалося на щеплення від коронавірусу менш ніж за день. Це сталося після того, як президент країни Емануель Макрон оголосив обов'язкову вакцинацію .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Реєстрація на вакцинацію від коронавірусу у Франції відбувається за допомогою програми Doctolib. Згідно з даними сервісу, 1,3 мільйона осіб записалися на вакцинацію після того, як Макрон виступив з телезверненням про обов'язкову вакцинацію.

Повідомляється, що це рекорд з початку компанії вакцинації в країні, а вакцинувати французів почали ще в грудні. Більш того, більшість бажаючих зробити щеплення від COVID-19 - це люди молодше 35 років.