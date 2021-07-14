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Більше мільйона французів записалися на щеплення від COVID за день

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Франція, Середа 14 липня 2021 05:34
Більше мільйона французів записалися на щеплення від COVID за день Фото: французи масово записуються на вакцинацію (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Франції понад 1 мільйон осіб записалося на щеплення від коронавірусу менш ніж за день. Це сталося після того, як президент країни Емануель Макрон оголосив обов'язкову вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Реєстрація на вакцинацію від коронавірусу у Франції відбувається за допомогою програми Doctolib. Згідно з даними сервісу, 1,3 мільйона осіб записалися на вакцинацію після того, як Макрон виступив з телезверненням про обов'язкову вакцинацію.

Повідомляється, що це рекорд з початку компанії вакцинації в країні, а вакцинувати французів почали ще в грудні. Більш того, більшість бажаючих зробити щеплення від COVID-19 - це люди молодше 35 років.

Зараз у Франції вакцинували 41% населення. Влітку інтерес до щеплень від коронавірусу знизився. Однак нові спалахи коронавірусу в сусідніх країнах і поширення штаму "Дельта" змусило владу перейти до екстрених заходів і оголосити про обов'язкову вакцинацію.

Нагадаємо, що президент Франції Макрон оголосив про обов'язкову вакцинацію. Це стосується всіх, хто контактує з вразливими людьми - медики, люди доглядають за людьми похилого віку та хворими.

Раніше повідомлялося, що у Франції каратимуть за відмову від вакцинації.

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