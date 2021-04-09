ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Больше половины регионов Украины попали в "красную" зону карантина

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 10:49
Больше половины регионов Украины попали в "красную" зону карантина Фото: в Украине обновили зоны карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины обновило зоны карантина. По состоянию на 9 апреля, в "красной" зоне карантина 13 регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В "красную" зону карантина входят такие регионы:

  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая,
  • Черниговская,
  • г. Киев.

Отметим, что в "оранжевой" зоне Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская. В "желтой" зоне только один регион - Херсонская область.

В "красной" зонах под запретом:

  • все массовые мероприятия;
  • обслуживание посетителей в заведениях общепита (только заказы на вынос);
  • деятельность непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;
  • работа развлекательных заведений, учреждений культуры;
  • прием посетителей в бассейнах, спортзалах, фитнес-центрах;
  • посещение образовательных учреждений (исключение - детские сады, 1-4 классы школы);
  • запрет на работу городского общественного транспорта вводится решением местных властей.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль назвал условие введения локдауна в стране: если большинство областей окажутся в "красной" зоне карантина.

Напомним, в Украине выявили 19 676 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки выявили в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

Отметим, Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций по COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Министерство здравоохранения Украины Карантин
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19