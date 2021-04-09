Больше половины регионов Украины попали в "красную" зону карантина
Министерство здравоохранения Украины обновило зоны карантина. По состоянию на 9 апреля, в "красной" зоне карантина 13 регионов.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В "красную" зону карантина входят такие регионы:
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Черниговская,
- г. Киев.
Отметим, что в "оранжевой" зоне Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская. В "желтой" зоне только один регион - Херсонская область.
В "красной" зонах под запретом:
- все массовые мероприятия;
- обслуживание посетителей в заведениях общепита (только заказы на вынос);
- деятельность непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;
- работа развлекательных заведений, учреждений культуры;
- прием посетителей в бассейнах, спортзалах, фитнес-центрах;
- посещение образовательных учреждений (исключение - детские сады, 1-4 классы школы);
- запрет на работу городского общественного транспорта вводится решением местных властей.
Ранее глава правительства Денис Шмыгаль назвал условие введения локдауна в стране: если большинство областей окажутся в "красной" зоне карантина.
Напомним, в Украине выявили 19 676 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки выявили в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.
Отметим, Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций по COVID.