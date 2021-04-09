Більше половини регіонів України потрапили в "червону" зону карантину
Міністерство охорони здоров'я України оновило зони карантину. Станом на 9 квітня, у "червоній" зоні карантину 13 регіонів.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
В "червону" зону карантину входять такі регіони:
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Львіська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Чернівецька,
- Чернігівська,
- м. Київ.
Зазначимо, що в "помаранчевій" зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Черкаська. У "жовтій" зоні тільки один регіон - Херсонська область.
У "червонах" зонах під забороною:
- всі масові заходи;
- обслуговування відвідувачів в закладах громадського харчування (тільки замовлення на винос);
- діяльність непродовольчих магазинів і непродовольчих ринків;
- робота розважальних закладів, закладів культури;
- прийом відвідувачів в басейнах, спортзалах, фітнес-центрах;
- відвідування освітніх установ (виняток - дитячі сади, 1-4 класи школи);
- заборона на роботу міського громадського транспорту вводиться рішенням місцевої влади.
Раніше голова уряду Денис Шмигаль назвав умову введення локдауну в країні: якщо більшість областей виявляться в "червоній" зоні карантину.
Нагадаємо, в Україні виявили 19 676 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу виявили в Києві, Дніпропетровській і Львівській областях.
Зазначимо, Україна ще не наблизилася до критичної межі щоденних госпіталізацій з COVID.