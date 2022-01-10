Болсонару попросили воздержаться от комментариев о вакцинах

Глава бразильского регулятора здравоохранения Anvisa Антонио Барра Торрес написал письмо, в котором попросил президента подтвердить свое заявление о том, что за решением о вакцине стоят нераскрытые "интересы", или же отказаться от своих слов.

Как известно, Болсонару является противником вакцинации от коронавируса. Он не вакцинирован сам, появляется на публике без маски и неоднократно высказывал негативные мнения о вакцинах, которые не подтверждены никаким доказательствами.

На этой неделе он раскритиковал одобрение вакцинации для детей в Бразилии. Президент заявил, что не будет вакцинировать свою дочь и что за этим решением стоят интересы "вакцинных маньяков".

"Что за этим стоит? Каковы интересы вакцинных маньяков?", - заявил Болсонару.

В то же время в Бразилии по данным совета государственных секретарей здравоохранения, по меньшей мере 300 детей в возрасте от 5 до 11 лет умерли от COVID-19.