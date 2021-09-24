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Болсонару самоизолировался в Бразилии, вернувшись с Генассамблеи ООН

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Бразилия, Пятница 24 сентября 2021 04:57
Болсонару самоизолировался в Бразилии, вернувшись с Генассамблеи ООН Фото: Жаир Болсонару, президент Бразилии (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Президент Бразилии Жаир Болсонару ушел на самоизоляцию, вернувшись из Нью-Йорка. Там он принимал участие в Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На самоизоляцию Болсонару ушел самостоятельно. Он остается дома и отменил единственную встречу, которая была у него назначена после возвращения из Нью-Йорка.

Регулирующий орган Бразилии Anvisa рекомендовал, чтобы вся президентская делегация на Генеральной Ассамблее ООН оставалась на изоляции и прошла дополнительные тесты.

Как сообщило правительство, положительный результат на коронавирус пока что подтвердили только у министра здравоохранения из всей бразильской делегации, присутствующей на Генассамблеи ООН. Все остальные члены делегации получили отрицательные результаты.

Отмечается, что Болсонару был единственным из его окружения в Нью-Йорке, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. Перед поездкой в США он заявил, что уже переболел коронавирусом и антитела защищают его лучше вакцины.

Как известно, делегация из Бразилии на Генеральной Ассамблее ООН ушла самоизоляцию после случая заражения коронавирусом. Болезнь подтвердили у министра здравоохранения.

Ранее сообщалось, что на Генассамблее ООН Джонсон призвал Болсонару вакцинироваться от коронавируса.

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