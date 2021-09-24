Болсонару самоизолировался в Бразилии, вернувшись с Генассамблеи ООН

Президент Бразилии Жаир Болсонару ушел на самоизоляцию, вернувшись из Нью-Йорка. Там он принимал участие в Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На самоизоляцию Болсонару ушел самостоятельно. Он остается дома и отменил единственную встречу, которая была у него назначена после возвращения из Нью-Йорка.

Регулирующий орган Бразилии Anvisa рекомендовал, чтобы вся президентская делегация на Генеральной Ассамблее ООН оставалась на изоляции и прошла дополнительные тесты.

Как сообщило правительство, положительный результат на коронавирус пока что подтвердили только у министра здравоохранения из всей бразильской делегации, присутствующей на Генассамблеи ООН. Все остальные члены делегации получили отрицательные результаты.