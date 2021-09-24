Болсонару самоизолировался в Бразилии, вернувшись с Генассамблеи ООН
Президент Бразилии Жаир Болсонару ушел на самоизоляцию, вернувшись из Нью-Йорка. Там он принимал участие в Генассамблеи ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На самоизоляцию Болсонару ушел самостоятельно. Он остается дома и отменил единственную встречу, которая была у него назначена после возвращения из Нью-Йорка.
Регулирующий орган Бразилии Anvisa рекомендовал, чтобы вся президентская делегация на Генеральной Ассамблее ООН оставалась на изоляции и прошла дополнительные тесты.
Как сообщило правительство, положительный результат на коронавирус пока что подтвердили только у министра здравоохранения из всей бразильской делегации, присутствующей на Генассамблеи ООН. Все остальные члены делегации получили отрицательные результаты.
Отмечается, что Болсонару был единственным из его окружения в Нью-Йорке, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. Перед поездкой в США он заявил, что уже переболел коронавирусом и антитела защищают его лучше вакцины.
Как известно, делегация из Бразилии на Генеральной Ассамблее ООН ушла самоизоляцию после случая заражения коронавирусом. Болезнь подтвердили у министра здравоохранения.
Ранее сообщалось, что на Генассамблее ООН Джонсон призвал Болсонару вакцинироваться от коронавируса.