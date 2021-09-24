Болсонару самоізолювався в Бразилії, повернувшись з Генасамблеї ООН

Президент Бразилії Жаїр Болсонару пішов на самоізоляцію, повернувшись з Нью-Йорка. Там він брав участь у Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На самоізоляцію Болсонару пішов самостійно. Він залишається вдома і скасував єдину зустріч, яка була у нього призначена після повернення з Нью-Йорка.

Регулюючий орган Бразилії Anvisa рекомендував, щоб вся президентська делегація на Генеральній Асамблеї ООН залишалася на ізоляції та пройшла додаткові тести.

Як повідомив уряд, позитивний результат на коронавірус поки що підтвердили тільки у міністра охорони здоров'я з усієї бразильської делегації, присутньої на Генасамблеї ООН. Всі інші члени делегації отримали негативні результати.