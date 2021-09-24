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Болсонару самоізолювався в Бразилії, повернувшись з Генасамблеї ООН

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Бразилія, П'ятниця 24 вересня 2021 04:57
Болсонару самоізолювався в Бразилії, повернувшись з Генасамблеї ООН Фото: Жаїр Болсонару, президент Бразилії (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Президент Бразилії Жаїр Болсонару пішов на самоізоляцію, повернувшись з Нью-Йорка. Там він брав участь у Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На самоізоляцію Болсонару пішов самостійно. Він залишається вдома і скасував єдину зустріч, яка була у нього призначена після повернення з Нью-Йорка.

Регулюючий орган Бразилії Anvisa рекомендував, щоб вся президентська делегація на Генеральній Асамблеї ООН залишалася на ізоляції та пройшла додаткові тести.

Як повідомив уряд, позитивний результат на коронавірус поки що підтвердили тільки у міністра охорони здоров'я з усієї бразильської делегації, присутньої на Генасамблеї ООН. Всі інші члени делегації отримали негативні результати.

Відзначається, що Болсонару був єдиним з його оточення в Нью-Йорку, хто не пройшов вакцинацію від коронавірусу. Перед поїздкою в США він заявив, що вже перехворів на коронавірус і антитіла захищають його краще вакцини.

Як відомо, делегація з Бразилії на Генеральній Асамблеї ООН пішла самоізоляцію після випадку зараження коронавірусом. Хворобу підтвердили у міністра охорони здоров'я.

Раніше повідомлялося, що на Генасамблеї ООН Джонсон закликав Болсонару вакцинуватися від коронавірусу.

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