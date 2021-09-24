Болсонару самоизолировался в Бразилии, вернувшись с Генассамблеи ООН

Президент Бразилии Жаир Болсонару ушел на самоизоляцию, вернувшись из Нью-Йорка. Там он принимал участие в Генассамблеи ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На самоизоляцию Болсонару ушел самостоятельно. Он остается дома и отменил единственную встречу, которая была у него назначена после возвращения из Нью-Йорка.
Регулирующий орган Бразилии Anvisa рекомендовал, чтобы вся президентская делегация на Генеральной Ассамблее ООН оставалась на изоляции и прошла дополнительные тесты.
Как сообщило правительство, положительный результат на коронавирус пока что подтвердили только у министра здравоохранения из всей бразильской делегации, присутствующей на Генассамблеи ООН. Все остальные члены делегации получили отрицательные результаты.
Как известно, делегация из Бразилии на Генеральной Ассамблее ООН ушла самоизоляцию после случая заражения коронавирусом. Болезнь подтвердили у министра здравоохранения.
Ранее сообщалось, что на Генассамблее ООН Джонсон призвал Болсонару вакцинироваться от коронавируса.