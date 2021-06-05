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Booking вернет 110 млн долларов государственной помощи за критику

Автор: РБК-Украина

Международная компания по бронированию гостиничных номеров Booking вернет государственную помощь в размере 110 млн долларов. Ее ранее предоставили Нидерланды из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе DW.

Такое решение компания Booking приняла из-за критики размеров вознаграждения, выплаченного руководству компании.

В частности, в Нидерландах раскритиковали то, что генеральный директор Booking Глен Фогель в прошлом году получил 7,1 миллиона долларов, а финансовый директор Дэвид Гулден - 24 миллиона долларов.

Средства вернут Нидерландам, где находится крупнейший филиал компании.

В то же время Booking заявила, что такие размеры вознаграждения для топменеджеров являются распространенными в области путешествий и в значительной степени связаны с будущим развитием бизнеса.

Однако критика со стороны Нидерландов была услышана и воспринята серьезно. В прошлом году из-за пандемии и массовые отмены путешествий операционный убыток компании составил 12,5 миллиарда долларов.

Напомним, в мае ЕС одобрил протокол, позволяет восстановить туризм.

РБК-Украина писало, что Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным от коронавируса иностранным туристам.

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