В "Борисполе" за день выявили поддельные СOVID-сертификаты у восьми человек

В аэропорту "Борисполь" за минувшие сутки, 25 октября, правоохранители выявили поддельные сертификаты о вакцинации у восьми людей. Полиция открыла уголовные дела по данным фактам.

"25 октября на территории аэропорта Борисполь у восьми граждан были обнаружены документы о вакцинации с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по ст. 358 УК Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

При этом в МВД добавили, что по каждому из фактов подделки документов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.