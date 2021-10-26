У "Борисполі" за день виявили підроблені СOVID-сертифікати у восьми осіб
В аеропорту "Бориспіль" за минулу добу, 25 жовтня, правоохоронці виявили підроблені сертифікати про вакцинацію у восьми людей. Поліція відкрила кримінальні справи за даними фактами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
"25 жовтня на території аеропорту Бориспіль у восьми громадян були виявлені документи про вакцинацію з ознаками підробки", - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальні провадження за ст. 358 КК України про підробку, а також використання підроблених документів.
При цьому в МВС додали, що по кожному з фактів підробки документів буде проведена перевірка і надана відповідна правова кваліфікація.
Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні відкрили понад 80 справ за підробку СOVID-сертифікатів і результатів ПЛР-тестування.