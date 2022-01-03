На борту круизного лайнера в Италии обнаружили 45 случаев COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Лайнер с туристами следовал из Марселя (юг Франции) и прибыл в Италию в Геную 3 января, в 07:00 утра по Гринвичу. У 45 пассажиров тесты на коронавирус показали положительный результат.

Вначале MSC сообщила, что в Генуе было зарегистрировано 45 случаев, "в основном бессимптомных". Но позже компания подтвердила, что на борту корабля были и другие пассажиры, положительные на COVID-19 , не указав их точное количество. Компания отметила, что они выйдут на берег во время следующих остановок.

"В соответствии с протоколом положительные пассажиры и их родственники были немедленно изолированы в каютах с балконами и получили медицинскую помощь. Их высадили сегодня в Генуе, чтобы благополучно доставить домой за счет компании", - сообщили MSC.

Итальянских пациентов отправили домов, а иностранцев с положительным результатом перевели в специальные учреждения.

Также известно, что несмотря на инцидент, круиз не был прерван и судно продолжит свое путешествие со следующей остановкой в ​​Чивитавеккье недалеко от Рима.