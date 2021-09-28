ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Бразилии начнут ревакцинацию людей старше 60 лет

Новина українською →
Бразилия , Вторник 28 сентября 2021 20:52
В Бразилии начнут ревакцинацию людей старше 60 лет Фото: в Бразилии начнут ревакцинацию людей старше 60 лет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Бразилии вскоре начнут вакцинировать бустерной дозой людей старше 60 лет. Около 7 млн человек смогут получить укол.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно словам министра здравоохранения Марсела Кейрога, сейчас в стране решается вопрос о введении ревакцинации среди лиц старше 60 лет.

Отметим, что сегодня в Бразилии уже начали колоть бустерные дозы лицами старше 70 лет и медицинским работникам. Около 600 тысяч человек прошли курс ревакцинации.

В целом, в стране полный курс вакцинации прошли 52% населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе