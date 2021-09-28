В Бразилії розпочнуть ревакцинацію людей старше 60 років
Фото: в Бразилії розпочнуть ревакцинацію людей старше 60 років (Getty Images)
В Бразилії незабаром почнуть вакцинувати бустерною дозою людей старше 60 років. Близько 7 млн осіб матимуть змогу отримати укол.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Згідно зі словами міністра охорони здоров’я Марсела Кейрога, наразі в країні вирішується питання щодо запровадження ревакцинації серед осіб старше 60 років.
Зазначимо, що сьогодні в Бразилії вже почали колоти бустерні дози особами старше 70 років та медичним працівникам. Близько 600 тисяч людей пройшли курс ревакцинації.
Загалом, в країні повний курс вакцинації пройшли 52% населення.