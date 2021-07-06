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В Бразилии обнаружили новые мутации гамма-штамма коронавируса

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Бразилия , Вторник 06 июля 2021 18:42
В Бразилии обнаружили новые мутации гамма-штамма коронавируса Фото: бразильские ученые обнаружили три новые мутации гамма-штамма коронавируса (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бразильские ученые сообщили об обнаружении трех новых мутаций гамма-штамма коронавируса. Приобретенный иммунитет во время вакцинации и заражения, мог поспособствовать возникновению второго поколения заболевания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на вирусологический-дискуссионный форум Virological.

По словам вирусолога Фелипе Навека с научно-производственного объединения имени Освалдо Круза при Минздраве Бразилии, скорее всего, именно приобретение иммунитета в результате вакцинации и непосредственного заражения коронавірусною инфекцией - вызвало мутации гамма-штамма.

Сейчас ученые изучают, насколько новое поколение может быть заразным среди вакцинированных лиц.

Навека отметил, что одна из мутаций имеет общие черты с "дельтой", которая, со своей стороны, недавно вызвала новые вспышки на территории Великобритании.

Ученые убеждены в том, что новые типы мутации могут распространиться на территории Амазонас и стать доминирующими видами, как раньше это произошло с вариантом "гамма".

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