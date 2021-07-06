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В Бразилії виявили нові мутації гамма-штаму коронавірусу

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Бразилія , Вівторок 06 липня 2021 18:42
В Бразилії виявили нові мутації гамма-штаму коронавірусу Фото: Бразильські вчені виявили три нові мутації гамма-штаму коронавірусу (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Бразильскі вчені повідомили про виявлення трьох нових мутації гамма-штаму коронавірусу. Набутий імунітет під час вакцинації й зараження, міг посприяти виникненню другого покоління захворювання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на вірусологічний-дискусійний форум Virological.

За словами вірусолога Феліпе Навека з науково-виробничого об'єднання імені Освалдо Круза при МОЗ Бразилії, найімовірніше те, що саме набуття імунітету внаслідок вакцинування й безпосереднього зараження коронавірусною інфекцією - викликало мутації гамма-штаму.

Наразі вчені вивчають, наскільки нове покоління може бути заразним серед вакцинованих осіб.

Навека відзначив, що одна із мутацій має спільні риси з "дельтою", яка, зі свого боку, нещодавно викликала нові спалахи на території Великобританії.

Вчені переконані у тому, що нові типи мутації можуть поширитись на території Амазонас й стати домінуючими видами, як раніше це сталося з варіантом "гамма".

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