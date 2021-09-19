В Бразилии ухудшилась статистика COVID-19: жертвами вируса стали сотни человек

В Бразилии резко ухудшилась статистика COVID-19. Судя по ней, в стране возросла не только заболеваемость коронавирусом, но и количество летальных случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным Министерства здравоохранения Бразилии в субботу, коронавирусом заболело 150 106 человек. Также сообщается о 935 летальных случаях от COVID-19.

Министерство здравоохранения штата Рио-де-Жанейро объяснило рост количества зарегистрированных случаев новыми требованиями федерального министерства здравоохранения относительно подсчета числа заболевших. Подробности этих требований не разглашаются.

Также министерство здравоохранения штата подчеркивает, что это не случаи, произошедшие за последние 24 часа, а скорее случаи, которые не были выявлены ранее из-за изменений в федеральной системе.

"Из этих случаев 62% произошли в 2021 году", - говорится в сообщении.

По сообщениям национальных СМИ, по крайней мере, в двух других штатах - Параиба и Сан-Паулу - в последние дни произошел необычный рост числа случаев заболевания из-за изменений в федеральном подсчете случаев.