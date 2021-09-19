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У Бразилії погіршилася статистика COVID-19: жертвами вірусу стали сотні людей

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Бразилія, Неділя 19 вересня 2021 23:20
У Бразилії погіршилася статистика COVID-19: жертвами вірусу стали сотні людей Фото: за статистикою в Бразилії жертвами COVID-19 стали понад 900 осіб (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Бразилія різко погіршилася статистика COVID-19. Судячи з неї, в країні зросла не тільки захворюваність коронавірусом, а й кількість летальних випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров'я Бразилії в суботу, коронавірусом захворіло 150 106 осіб. Також повідомляється про 935 летальних випадків від COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я штату Ріо-де-Жанейро пояснило зростання кількості зареєстрованих випадків новими вимогами федерального Міністерства охорони здоров'я щодо підрахунку числа хворих. Подробиці цих вимог не розголошуються.

Також Міністерство охорони здоров'я штату підкреслює, що це не випадки, що сталися за останні 24 години, а скоріше випадки, які не були виявлені раніше через зміни у федеральній системі.

"З цих випадків 62% сталися у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

За повідомленнями національних ЗМІ, принаймні, у двох інших штатах - Параїба і Сан-Паулу - в останні дні відбулося незвичайне зростання числа випадків захворювання через зміни у федеральному підрахунку випадків.

Всього в Бразилії зареєстровано 590508 випадків смерті від коронавірусу та 21,2 мільйона підтверджених випадків.

Нагадаємо, що Бельгія скасує масовий режим. З'являтися без масок можна буде в жовтні в магазинах та ресторанах.

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