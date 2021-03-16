UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Бразилии уволят третьего министра здравоохранения за время пандемии

Автор: РБК-Украина

Президент Жаир Болсонару готовиться назначить нового претендента на должность министра здравоохранения. Это будет четвертое назначение на эту должность с момента начала пандемии.

Об этом сообщает Reuters.

Причиной увольнения теперешнего министра Эдуардо Пасуэлло стало то, что случаи COVID-19 в стране выходят из-под контроля.

Последняя неделя пребывания на должности Пасуэлло была очень сложной и смертоносной с начала пандемии коронавируса.

"Более 279 тыс. бразильцев умерли в результате обостряющейся вспышки, в результате которой на прошлой неделе в Бразилии погибло больше людей, чем в любой другой стране", - говорится в сообщении.

Теперь же президент задумался о замене министра и оценивает, кого можно назначить на эту должность. Сам Пасуэлло сказал, что не уйдет в отставку и что изменения могут произойти "в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе".

Пазуэлло является генералом армии и не имеет медицинского образования. В основном он подвергался критике за отсутствие опыта в области общественного здравоохранения и поддержке усилий Болсонару по использованию непроверенных препаратов для борьбы с COVID-19, при этом преуменьшая необходимость социального дистанцирования.

В то же время другие источники сообщают, что в Бразилии уже определились с новым министром. Им может стать доктор, президент Бразильского общества кардиологов Марселу Кейрога. Его назначение может состояться в ближайшие одну-две недели.

Напомним, эксперты объяснили причины скачка больных COVID-19 в Украине. Их несколько.

Ранее мы сообщали, что в Париже переполнены больницы из-за коронавируса. Пациентов эвакуируют в другие города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
В норвежской столице ввели строжайший карантин
В ВОЗ заявили об отсутствии связи между смертями и вакциной AstraZeneca
Прогноз погоды