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Бразилия и Аргентина начали производство вакцины от COVID для Латинской Америки

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Латинская Америка, Среда 22 сентября 2021 07:20
Бразилия и Аргентина начали производство вакцины от COVID для Латинской Америки Фото: Бразилия и Аргентина начали производство вакцины от COVID (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Бразилия и Аргентина начали производство вакцины от COVID для Латинской Америки. Филиал Всемирной организации здравоохранения Америки заявил, что производство вакцин должно принести пользу всему региону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Панамериканская организация здравоохранения (PAHO) выбрала два биомедицинских центра в Аргентине и Бразилии как в качестве региональных центров для разработки и производства вакцин на основе мРНК для борьбы с COVID-19 в Латинской Америке.

Идея заключается в том, чтобы привлечь имеющиеся производственные мощности, чтобы помочь перенести технологию вакцин, разработанную Moderna (MRNA.O) в США, в регион, который сильно пострадал от коронавируса и до сих пор не имеет доступа к достаточному количеству вакцин.

Технологический институт био-Мангуиньоса с иммунобиологических препаратов в Фиокрузе, ведущая медико-биологическая лаборатория Бразилии, был избран за свою историю производства вакцин и уже сделал "многообещающий прогресс" в разработке технологии вакцинации мРНК.

Sinergium Biotech, биофармацевтическая компания частного сектора, была выбрана центром в Аргентине, и она будет сотрудничать с фармацевтической лабораторией МАБИСЕНС той же группы для разработки и производства активных ингредиентов вакцины.

Распространение финансируется за счет Поворотного фонда PAHO.

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