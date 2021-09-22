Бразилія та Аргентина почали виробництво вакцини від COVID для Латинської Америки. Філія Всесвітньої організації охорони здоров'я Америки заявила, що виробництво вакцин має принести користь всьому регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Панамериканська організація охорони здоров'я (PAHO) вибрала два біомедичних центри в Аргентині та Бразилії як регіональні центри для розробки та виробництва вакцин на основі мРНК для боротьби з COVID-19 у Латинській Америці.

Ідея полягає в тому, щоб залучити наявні виробничі потужності, щоб допомогти перенести технологію вакцин, розроблену Moderna (MRNA.O) в США, в регіон, який сильно постраждав від коронавірусу і досі не має доступу до достатньої кількості вакцин.

Технологічний інститут біо-Мангуіньоса з імунобіологічних препаратів у Фіокрузі, провідна медико-біологічна лабораторія Бразилії, був обраний за свою історію виробництва вакцин і вже зробив "багатообіцяючий прогрес" в розробці технології вакцинації мРНК.

Sinergium Biotech, біофармацевтична компанія приватного сектора, була обрана центром в Аргентині, і вона буде співпрацювати з фармацевтичною лабораторією МАБІСЕНС тієї ж групи для розробки і виробництва активних інгредієнтів вакцини.

Розповсюдження фінансується за рахунок Поворотного фонду PAHO.