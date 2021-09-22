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Бразилія та Аргентина почали виробництво вакцини від COVID для Латинської Америки

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Латинська Америка, Середа 22 вересня 2021 07:20
Бразилія та Аргентина почали виробництво вакцини від COVID для Латинської Америки Фото: Бразилія і Аргентина почали виробництво вакцини від COVID (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Бразилія та Аргентина почали виробництво вакцини від COVID для Латинської Америки. Філія Всесвітньої організації охорони здоров'я Америки заявила, що виробництво вакцин має принести користь всьому регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Панамериканська організація охорони здоров'я (PAHO) вибрала два біомедичних центри в Аргентині та Бразилії як регіональні центри для розробки та виробництва вакцин на основі мРНК для боротьби з COVID-19 у Латинській Америці.

Ідея полягає в тому, щоб залучити наявні виробничі потужності, щоб допомогти перенести технологію вакцин, розроблену Moderna (MRNA.O) в США, в регіон, який сильно постраждав від коронавірусу і досі не має доступу до достатньої кількості вакцин.

Технологічний інститут біо-Мангуіньоса з імунобіологічних препаратів у Фіокрузі, провідна медико-біологічна лабораторія Бразилії, був обраний за свою історію виробництва вакцин і вже зробив "багатообіцяючий прогрес" в розробці технології вакцинації мРНК.

Sinergium Biotech, біофармацевтична компанія приватного сектора, була обрана центром в Аргентині, і вона буде співпрацювати з фармацевтичною лабораторією МАБІСЕНС тієї ж групи для розробки і виробництва активних інгредієнтів вакцини.

Розповсюдження фінансується за рахунок Поворотного фонду PAHO.

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