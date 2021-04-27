Бразилия рекомендует отказаться от российского "Спутника V": риски слишком высокие

Бразилия рекомендует отказаться от российской вакцины от коронавируса "Спутник V" . Там говорят, что риски для здоровья от использования этой вакцины слишком высокие.

Технический персонал бразильского регулирующего органа здравоохранения в Бразилии рекомендовал не утверждать импорт российской вакцины "Спутник V". До этого эту вакцину запросили некоторые губернаторы.

Рекомендации технического персонала Anvisa будут учтены советом регулирующего органа, который объявит о своем решении позже. Ранее Anvisa заявляла, что существуют "критические вопросы", связанные с эффективностью и безопасностью вакцины, которые необходимо прояснить.

Генеральный менеджер по мониторингу состояния здоровья Ана Каролина Морейра заявила, что "неотъемлемые риски" от использования вакцины слишком высокие. Она отметила, что в Anvisa принимали во внимание всю представленную документацию, данные, полученные при личных проверках и информацию от других регулирующих органов.

Решающей проблемой в российской вакцине считают наличие аденовируса, способного размножаться. Это считают "серьезным" дефектом.