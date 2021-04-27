Бразилия рекомендует отказаться от российского "Спутника V": риски слишком высокие
Бразилия рекомендует отказаться от российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Там говорят, что риски для здоровья от использования этой вакцины слишком высокие.
Об этом сообщает Reuters.
Технический персонал бразильского регулирующего органа здравоохранения в Бразилии рекомендовал не утверждать импорт российской вакцины "Спутник V". До этого эту вакцину запросили некоторые губернаторы.
Рекомендации технического персонала Anvisa будут учтены советом регулирующего органа, который объявит о своем решении позже. Ранее Anvisa заявляла, что существуют "критические вопросы", связанные с эффективностью и безопасностью вакцины, которые необходимо прояснить.
Генеральный менеджер по мониторингу состояния здоровья Ана Каролина Морейра заявила, что "неотъемлемые риски" от использования вакцины слишком высокие. Она отметила, что в Anvisa принимали во внимание всю представленную документацию, данные, полученные при личных проверках и информацию от других регулирующих органов.
Решающей проблемой в российской вакцине считают наличие аденовируса, способного размножаться. Это считают "серьезным" дефектом.
Напомним, Меркель назвала условие, при котором возможна закупка российской вакцины Германией. Также она сказала, что общеевропейской закупки "Спутника V" не будет.
Ранее сообщалось, что в Бразилии заявили о срыве вакцинации от коронавируса. Это происходит потому, что люди не приходят на вторую дозу вакцины.