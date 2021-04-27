Бразилія рекомендує відмовитися від російського "Супутника V": ризики занадто високі
Бразилія рекомендує відмовитися від російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Там кажуть, що ризики для здоров'я від використання цієї вакцини занадто високі.
Про це повідомляє Reuters.
Технічний персонал бразильського регулюючого органу охорони здоров'я в Бразилії рекомендував не затверджувати імпорт російської вакцини"Супутник V". До цього цю вакцину запросили деякі губернатори.
Рекомендації технічного персоналу Anvisa будуть враховані Радою регулюючого органу, який оголосить про своє рішення пізніше. Раніше Anvisa заявляла, що існують "критичні питання", пов'язані з ефективністю і безпекою вакцини, які необхідно прояснити.
Генеральний менеджер з моніторингу стану здоров'я Ана Кароліна Морейра заявила, що "невід'ємні ризики" від використання вакцини занадто високі. Вона зазначила, що в Anvisa брали до уваги всю представлену документацію, дані, отримані при особистих перевірках і інформацію від інших регулюючих органів.
Вирішальною проблемою в російській вакцині вважають наявність аденовірусу, здатного розмножуватися. Це вважають "серйозним" дефектом.
Нагадавши, Меркель назвала умову, за якої можлива закупівля російської вакцини Німеччиною. Також вона сказала, що загальноєвропейської закупівлі "супутника V" не буде.
Раніше повідомлялося, що у Бразилії заявили про зрив вакцинації від коронавірусу. Це відбувається тому, що люди не приходять на другу дозу вакцини.