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В Британии не будут вакцинировать здоровых детей в возрасте от 12 до 15 лет

Автор: Сергей Пышкин

В Великобритании отказались вакцинировать здоровых детей в возрасте от 12 до 15 лет. Совместный комитет по вопросам вакцинации и иммунизации (JCVI) расширил список подростков из группы риска, кому прививка разрешена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

После расширения списка, почти 200 тысяч подростков с сопутствующими заболеваниями смогут вакцинироваться.

По словам врачей, дети с хроническими болезнями сердца, печени и легких более склонны к осложнениям, чем здоровые.

Группа из 150 тысяч детей с синдром Дауна и слабой иммунной системой уже имеют доступ к программе прививки.

Отмечается, что здоровым подросткам запретили вакцинироваться из-за чрезвычайно редкого побочного эффекта от препарата Pfizer, который может спровоцировать воспаление сердца.

Согласно расширенному списку JCVI, доступ к вакцинации получат:

  • дети с раком крови;
  • дети с серповидноклеточной аномалией;
  • дети с диабетом первого типа;
  • дети с врожденным пороком сердца;
  • дети с плохо контролируемой астмой.
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ВеликобританияКоронавирусВакцинация