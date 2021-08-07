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В Британии COVID-19 перекинулся на военных: депутаты заявили об угрозе нацбезопасности

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Великобритания, Суббота 07 августа 2021 04:30
В Британии COVID-19 перекинулся на военных: депутаты заявили об угрозе нацбезопасности Фото: в Великобритании растет заболеваемость среди военных (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Великобритании растет заболеваемость коронавирусом в Вооруженных силах. Депутаты считают, что такая ситуация представляет собой угрозу национальной безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным Министерства обороны, за две недели до 23 июля число случаев COVID-19 среди военных увеличилось на 1474 - это самый высокий показатель в 2021 году.

В настоящее время в вооруженных силах зарегистрировано 11 890 случаев из 280 000 военнослужащих.

Всепартийная парламентская группа по коронавирусу предупреждает, что правительству необходимо принять срочные меры для вакцинации военных и защиты их от коронавируса.

Депутаты уверяют, что увеличение случаев заболеваемости в войсках представляет угрозу для национальной безопасности.

Депутаты заявили, что официальные данные говорят о том, что четверть военных не были вакцинированы от коронавируса по состоянию на 5 июля. В правительстве же уверяют, что 79% служащих вооруженных сил уже прошли вакцинацию.

Напомним, что Великобритания готова вакцинировать от коронавируса подростков с 16 лет. Власти дожидаются одобрения от комитета по вакцинам.

Ранее сообщалось, что в США фиксируют увеличение госпитализаций из-за коронавируса.

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