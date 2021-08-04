Великобритания готова вакцинировать молодежь: прививки предложат 16-летним
Великобритания готова вакцинировать от коронавируса подростков с 16 лет. Сейчас власти ждут одобрения от Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Приблизительно 1,4 миллиона подростков в Великобритании могут получить прививку от коронавируса. Власти намекнули, что это будет возможно в ближайшее время.
Первой о такой возможности заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. По ее словам, не хватает одобрения на вакцинацию для 16-летних от JCVI, поэтому власти ждут решения.
Мы ждем совета JCVI. Когда я говорю "мы", я, очевидно, имею в виду правительство Шотландии, но правительства Великобритании, Уэльса и Северной Ирландии находятся в таком же положении", - отметила политик.
Она добавила, что особенно правительство ждет одобрения вакцинации для 16-летних.
"В первую очередь, я особенно надеюсь, что мы увидим обновленные рекомендации для 16-17-летних", - добавила Стерджен.
По ее словам, решение может быть принято в течение следующего дня.
Предполагается, что вакцинировать молодежь Великобритании будут вакцинами Pfizer и Moderna.
Напомним, в Великобритании вакцину от коронавируса уже могут получить подростки от 12 лет. Правда, речь идет не о всех детях, а лишь о тех категориях, которые считаются клинически уязвимыми.
Ранее сообщалось, что американцев предупредили о ситуации с коронавирусом в Великобритании. Их просят не посещать эту страну из-за распространения штамма "Дельта".