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В Британии могут начать программу ревакцинации уже в сентябре

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Британия, Воскресенье 12 сентября 2021 15:22
В Британии могут начать программу ревакцинации уже в сентябре Фото: в Британии могут начать программу ревакцинции уже в сентябре (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Великобритания может начать программу массовой ревакцинации уже в сентябре. Это будет зависеть от решения экспертов Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, страна принимает соответствующие меры из-за ослабления иммунитета у пожилых и уязвимых людей.

"Так, например, всего неделю назад я объявил, что людям с ослабленным иммунитетом следует сделать третий укол как часть основного лечения. Это уже началось. Что касается общей бустерной программы, мы попросили JCVI изучить это", - отметил Джавид.

Месяц назад эксперты JCVI поддержали идею введения ревакцинации, однако попросили дать немного больше времени, чтобы более детально изучить предложение.

Джавид добавил, что рассчитывает на то, что программа ревакцинации начнется в стране уже в этом месяце.

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