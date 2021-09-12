В Британії можуть розпочати програму ревакцинації вже в вересні

Великобританія може розпочати програму масової ревакцинації вже в вересні. Це залежатиме від рішення експертів Об'єднаного комітету по вакцинації та імунізації (JCVI).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами голови МОЗ Великобританії Саджида Джавіда, країна приймає відповідні заходи через послаблення імунітету у літніх та вразливих людей.

"Так, наприклад, всього тиждень тому я оголосив, що людям з ослабленим імунітетом слід зробити третій укол як частину основного лікування. Це вже почалося. Що стосується загальної бустерної програми, ми попросили JCVI вивчити це", - відзначив Джавід.

Місяць тому експерти JCVI підтримали ідею запровадження ревакцинації, однак попросили дати трохи більше часу, аби більш детально вивчити пропозицію.

Джавід додав, що розраховує на те, що програма ревакцинації в країні розпочнеться вже в цьому місяці.